Мединский: работа Рубо в Севастополе нуждается в реставрации

Работа Рубо "Оборона Севастополя" нуждается в реставрации, сообщил Мединский. Фото: ТИТИКОВ Александр.

Полотно Франца Рубо в музее-панораме «Оборона Севастополя» нуждается в серьёзной реставрации, информировал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. При этом в музее, где произошло возгорание после обстрела ВСУ, представлена не оригинальная версия полотна, объяснил Мединский.

Он рассказал, что в 1942 году район расположения музея также попал под бомбёжку, в музее был пожар, из которого удалось спасти лишь фрагменты работы Франца Рубо.

«Было вывезено несколько десятков крупных фрагментов, свернутых в рулоны, потом в Третьяковке наши мастера пытались что-то восстановить. То, что мы имеем сейчас, это не 100% подлинное полотно», - сказал Мединский.

Что известно о Панораме «Оборона Севастополя», которую варварски атаковала Украина, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, Панорама Севастополя получила сильные повреждения после удара ВСУ 10 июня 2026.