В России пенсии по старости будут назначать автоматически: подробности

Страховые пенсии по старости начнут перечислять россиянам автоматически Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных семей и родителей детей с инвалидностью, будут оформлять без заявления, проактивно. Это значит, что личное обращение гражданина не понадобится. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Соответствующий документ размещен на сайте опубликования правовых актов.

«Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», — объяснил министр.

Сейчас при достижении пенсионного возраста россиянам приходит уведомление на «Госуслугах» о возможности оформить пенсию. Однако для ее назначения нужно согласие человека. При это тем, кому положена досрочная пенсия, пока приходится обращаться с заявлением в Соцфонд.

Ожидается, что нововведения вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

В Минтруда считают, что новый механизм сократит число случаев, когда люди не подают заявление на выплаты вовремя.

Напомним, с начала 2026 года россиянам повысили страховые пенсии: выплаты проиндексировали на 7,6%.

При этом размер страховой пенсии в 2026 году может достигать почти 74 тыс. рублей. Такую пенсию можно получить, если 40 лет подряд набирать по 10 баллов ИПК и иметь коэффициенты за социально значимые периоды.

Кроме этого, с 1 июня пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, начали получать прибавку в размере фиксированной части пенсии — 9584,69 рубля.

Тем временем в Госдуме выступили с инициативой упростить досрочный выход на пенсию для людей с длительным трудовым стажем.

Как анонсировал Соцфонд РФ, россиянам досрочно, то есть до 11 июня, выплатят пенсию за длинные выходные 12–14 июня. Если вместе с пенсией человек получает и другие выплаты от Социального фонда, они также будут переведены на его счет досрочно.

Также стало известно, что работающих пенсионеров с 1 августа ждет ежегодный перерасчет страховых пенсий.