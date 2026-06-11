Марочко: российские военные наступают на запад от Старого Каравана в ДНР Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военнослужащие развивают успех на запад от Старого Каравана в Донецкой Народной Республике, несмотря на сопротивление боевиков Владимира Зеленского. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Противник здесь использует в большом количестве роботизированные комплексы и БПЛА, поэтому наши военнослужащие сосредоточены на том, чтобы выявлять и уничтожать огневые средства противника», - отметил он.

Делается это, уточнил Марочко, для того, чтобы можно было более-менее безопасно продвигаться дальше и освобождать территорию ДНР.

Ранее в США обратили внимание, что военные ВС РФ продвигаются на всех участках в зоне спецоперации. Войска расчищают путь к Днепру. Также отмечалось, что ВС РФ владеют инициативой на всех участках.

За неделю войска РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль Комсомольское в Запорожской области. Кроме того, освобождена Тихоновка в ДНР.