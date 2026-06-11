Мошенники придумали новую схему со стипендиями и грантами: что известно

Юрист Русина: мошенники предлагают получить ложные стипендии и гранты Фото: Ольга ЮШКОВА.

Аферисты обманывают россиян, предлагая им фиктивные стипендии и гранты. С подобным предупреждением выступила юрист Ирина Русина.

«С осторожностью следует относиться к оформлению различных стипендий и молодежных грантов дистанционно и через неофициальные приложения и сайты. Легенда мошенников строится на том, что ко Дню молодежи якобы можно получить выплату, премию, грант на проект, компенсацию поездки или оплату обучения», — сказала она для РИА Новости.

Как пояснила Русина, под видом таких выплат мошенники переводят жертв на сайты, внешне напоминающие государственные порталы, молодежные платформы или банковские страницы. Дальше аферисты требуют заполнить анкету, ввести данные карты или оплатить комиссию, налог, страховку и проверочный платеж.

Кроме этого, KP.RU сообщал, что мошенники начали выманивать деньги у россиян, маскируясь под клиники.