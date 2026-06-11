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НовостиПолитика11 июня 2026 3:39

КСИР заявил об атаке на место дислокации американских F-15, F-16 и F-35

Иранские военные утверждают, что уничтожили истребители США
Мария ПАВЛОВА
КСИР сообщает об уничтожении американских истребителей на авиабазе в Иордании. На фото: истребитель США F-16.

КСИР сообщает об уничтожении американских истребителей на авиабазе в Иордании. На фото: истребитель США F-16.

Фото: REUTERS.

Иранские военные заявили об уничтожении американских военных самолётов, которые базировались на территории Иордании. Заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приводит агентство Tasnim.

«Воздушно-космические силы КСИР, используя 12 баллистических ракет, нанесли удары по местам дислокации американских истребителей F-35, F-15 и F-16, а также по ключевым объектам американской армии на авиабазе и командном центре Аль-Азрак», - сказано в публикации.

Пресс-служба КСИР утверждает, что было уничтожено «большое количество истребителей» США.

Также в КСИР сообщили, что Иран атаковал военные базы США в Бахрейне и Кувейте, а всего в ночь на четверг 11 июня атаке подверглись 18 целей.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе новой атаки США на Иран американские ВС использовали 49 крылатых ракет типа Tomahawk.

Также сообщалось, что Иран и США ведут бои в районе Персидского залива. СМИ сообщают, что звуки взрывов слышны на островах Кешм и Хенгам, принадлежащих Ирану.