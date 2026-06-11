В России хотят изменить расчет доходов для семейной налоговой выплаты Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В России предложили рассчитывать нуждаемость для семейной налоговой выплаты по реальному доходу семьи — уже после вычета НДФЛ. Об этом заявила председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.

«Просим рассмотреть возможность внесения изменений в порядок расчета, предусматривающих учет дохода за вычетом НДФЛ», — следует текст документа.

В распоряжении РИА Новости имеется соответствующее обращение на имя главы Минтруда России Антона Котякова.

Буцкая отметила, что сейчас «налоговый кешбэк» получают семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, но считают его до вычета НДФЛ.

В обращении также отмечается, что банки при оценке платежеспособности заемщика по ипотеке учитывают доход именно после уплаты налогов. По мнению автора обращения, это создает «двойной стандарт» в подходах государства и кредитных организаций.

В свою очередь Котяков отметил, что страховые пенсии по старости будут назначаться проактивно — теперь гражданам не придется лично обращаться за назначением пенсии.