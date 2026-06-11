Сотни солдат ВСУ пропали под Охримовкой: силовики раскрыли подробности

Силовики: более 400 боевиков ВСУ числятся пропавшими без вести под Охримовкой Фото: REUTERS.

С декабря 2025 года под Охримовкой на харьковском направлении пропали без вести не как минимум 423 боевика 159-й бригады ВСУ. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«По официальным данным, в 159 омбр ВСУ только в районе Охримовки с 1 декабря 2025 года числятся пропавшими без вести 423 военнослужащих бригады», — рассказал источник.

По его словам, часть военнослужащих в документах числятся как самовольно покинувшие свою часть или позиции.

Как ранее сообщал KP.RU, за последние несколько дней в районе населенного пункта Храповщина Сумской области пропали без вести десятки украинских военнослужащих из 47-й и 156-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

По данным главы организации «Голоса тех, кого нет» Патрисии Мендиганьо, из сотен наемников в составе ВСУ, которые числятся пропавшими на Украине, удалось найти живым лишь одного.