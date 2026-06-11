Филиппо: появление Зеленского на саммите G7 станет пощёчиной Франции

Французский политик Филиппо высказался о приглашении Макроном Зеленскго на саммит G-7. Фото: EAST NEWS.

Президент Франции Эммануэль Макрон оскорбил всю страну, пригласив Владимира Зеленского на саммит «Большой семёрки». Такое мнение высказал лидер французской партии правого толка «Патриоты» Флориан Филиппо. Политик сравнил поступок Макрона с пощёчиной. Он указал на то, что президенту целесообразнее было заняться внутренними проблемами Франции.

«Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», - сказал Филиппо в эфире своего YouTube-канала, комментируя заявление Макрона о том, что Зеленский примет участие в сессии на саммите G7.

Филиппо напомнил, что рейтинг Макрона снижается, а положение дел внутри страны является «очень плохим».

Почему возможная поездка Владимира Зеленского на саммит «Большой семерки» во Франции способна привести к серьезному скандалу, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что посетит встречу лидеров «Большой семерки» (G7) во Франции сразу после турнира UFC, который пройдет в Белом доме.