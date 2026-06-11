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НовостиОбщество11 июня 2026 4:55

Россельхознадзор: Россия нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз товаров из Армении и нарастил импорт рыбы из других стран
Вениамин ЗАХАРОВ
Россельхознадзор: Россия нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Россельхознадзор: Россия нарастила импорт рыбы для замещения поставок из Армении

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россия нарастила импорт рыбы из других стран для замещения поставок из Армении. Об этом ТАСС рассказал руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на ПМЭФ.

Немногим ранее Россельхознадзор ввел ограничения на ввоз фруктов и других товаров из Армении, кроме двух компаний.

"Мы понимали, что нам придется вводить ограничения. Для этого в противовес открывали поставки из других стран. Например, по поставкам форели мы переориентировались на Иран и Турцию", - сказал Данкверт.

По его словам, чем больше поставщиков, тем легче работать. Так как может возникнуть нехватка продукции из-за зависимости от одного поставщика. Данкверт подчеркнул, что на данный момент дефицита нет, так как выбор большой.

Также сайт KP.RU писал, что Россия может расширить ограничения на поставки рыбы из Армении в случае, если возникнут ветеринарные риски.