В Краснодарском крае потушили пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки БПЛА Фото: Андрей ЦЫГАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Возникший из-за падения обломков беспилотников пожар на Афипском НПЗ в Краснодарском крае потушен. Об этом сообщается в оперативном штабе региона в Тelegram-канале.

Ранее сообщалось, что обломки украинских беспилотников упали в Афипском в Краснодарском крае, вследствие чего произошло возгорание на территории НПЗ.

«Пожар на Афипском НПЗ, возникший из-за атаки вражеских беспилотников, потушен. Пострадавших нет. К ликвидации ЧП привлекались 34 человека и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России», - говорится в сообщении.

Ранее «КП-Краснодар» собрал подробности атаки ВСУ на Кубань 11 июня. Ночью Вооруженные силы Украины с помощью дронов атаковали регион. Были зафиксированы повреждения нескольких частных домов.