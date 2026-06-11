В РФ хотят запустить новую пенсионную программу: в чем суть Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Участники рынка обсуждают новую пенсионную программу с участием государства. Об этом рассказал президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Свое мнение он высказал в интервью «Известиям». Программа будет финансироваться работодателем, а сотрудники автоматически присоединятся, сохранив право выхода.

Беляков отметил, что речь идет о новой установленной пенсионной программе (УПП) для формирования дополнительной пенсии, которая будет действовать параллельно с программой долгосрочных сбережений (ПДС). ПДС стимулирует личные накопления граждан с госсофинансированием до 36 тысяч рублей в год, в то время как в УПП такой механизм отсутствует, но предусмотрены налоговые льготы для сотрудников и компаний.

Работодатель будет перечислять деньги на счет сотрудника в НПФ для защиты от инфляции и будущих выплат. Концепция получила поддержку Минфина, Минтруда и Минэкономразвития, детали уточняются для внесения предложений в правительство осенью.

Ранее KP.RU сообщил, что пенсии по старости россиянам будут начислять автоматически. Также речь идет о досрочном выходе на пенсию для многодетных семей. Личное присутствие и заявление гражданина РФ не требуется.