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НовостиОбщество11 июня 2026 5:42

Россиянам рассказали, когда вероятнее всего заразиться кишечной инфекцией

Онищенко: в августе в РФ увеличивается риск заражения кишечной инфекцией
Людмила МИТРОХИНА
Россиянам рассказали, когда вероятнее всего заразиться кишечной инфекцией

Россиянам рассказали, когда вероятнее всего заразиться кишечной инфекцией

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам рассказали, когда вероятнее всего можно заразиться кишечной инфекцией. Эпидемиолог, академик РАН и заместитель президента РАО Геннадий Онищенко в интервью ТАСС. напомнил, что самый большой риск в августе.

«Если вы будете выбирать время отпуска, внушая себе, что рискуете заболеть инфекцией, то лучше в отпуск не ходить. Отпуск на то и отпуск, чтобы набраться сил перед новым трудовым годом», — резюмировал академик в разговоре с журналистами.

Он добавил, что родителям важно побыть с детьми, а отпуск летом отлично для этого подходит. Перед поездкой важно учитывать состояние здоровья. Люди с проблемами ЖКТ или чувствительностью к климатическим изменениям должны проконсультироваться с врачом о безопасности путешествия.

Ранее KP.RU сообщил, что россияне перестали бронировать отпуска заранее. Они рассчитывают приобрести горящий тур, кроме того, многие выбирают более экономный отдых, отказываясь от дорогостоящих поездок.