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НовостиЗвезды11 июня 2026 5:51

Буйнов перенес инсульт: последние новости о состоянии народного артиста РФ

SHOT: Буйнов перенес инсульт и неделю провел в больнице
Вениамин ЗАХАРОВ
SHOT: Буйнов перенес инсульт и неделю провел в больнице

SHOT: Буйнов перенес инсульт и неделю провел в больнице

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Народный артист Российской Федерации певец Александр Буйнов перенес инсульт и неделю провел в больнице. Об этом сообщает SHOT в своем канале в МАХ.

По информации источника, 76-летнего артиста госпитализировали еще в мае с диагнозом «ишемический инсульт».

Утверждается, что врачи стабилизировали состояние Буйнова и отпустили его домой после того, как его показатели пришли в норму. Кроме того, сообщается, что медики рекомендовали певцу ограничить физические нагрузки и больше отдыхать.

Буйнов уже вернулся к творческой деятельности после выписки из больницы начал писать свою новую песню и проводить выступления.

Ранее сайт KP.RU писал о смерти советской и российской актрисы, народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Она скончалась после продолжительной болезни в возрасте 84 лет.