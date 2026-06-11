ЗАЭС отключена от внешнего энергоснабжения, работают резервные дизель-генераторы Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

На Запорожской АЭС отключено внешнее энергоснабжение, работают резервные дизель-генераторы. Радиационный фон в норме. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав „Росатома“, полностью обесточена. Высоковольтная линия электропередачи напряжением 330 кВ „Ферросплавная-1“, обеспечивавшая собственные нужды ЗАЭС, была отключена действием автоматики вчера вечером», — отмечается в сообщении от ведомства.

Энергоблоки ЗАЭС переведены на питание от резервных дизель-генераторов, которые работают штатно. Нарушений в системах безопасности нет. Все меры для поддержания безопасности принимаются. Радиационный фон в норме.

Ранее KP.RU сообщил, что ВСУ «играют с огнем», когда обстреливают ЗАЭС. Отмечается, что последняя массированная атака произошла 4 июня 2026 года. На нее отреагировали специалисты МАГАТЭ, присутствующие на станции. Они отметили, что подобные действия могут привести к катастрофе.