Цены на огурцы и помидоры в россии снизились более чем на 25% Фото: Ольга ЮШКОВА.

Стоимость огурцов и помидоров в России в мае 2026 года снизилась более чем на четверть. Об этом сообщается в материалах Росстата.

Огурцы стали дешевле на 25,9%, в то время как помидоры - и вовсе на 27,1%. Стоимость сладкого перца также снизилась на 12,2%.

Апельсины и бананы потеряли в цене 3,7% и 3,1% соответственно, в то время как цены на белокочанную капусту и репчатый лук выросли - 10,6% и 6,8%.

Говядина и мясо кур, а также индейка показали незначительный рост - 0,6% и 0,4% соответственно. При этом цены на свинину (кроме бескостного мяса) показали снижение на 0,9%. Также отмечается, что среди рыбопродуктов и морепродуктов выросли цены на мороженую разделанную рыбу - на 1,7%, а на мороженую неразделанную рыбу - на 1,3%.

Ранее сайт KP.RU писал, что россиянам рассказали о существенном снижении цен на черешню в торговых сетях. К началу июня стоимость килограмма составила 610 рублей.