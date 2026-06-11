В Кремле рассказали, когда в России заработают Telegram и YouTube

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

Зарубежные сервисы могут вернуться в Россию, если выполнят требования российского законодательства. Пример — история с Roblox. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

«История с Roblox четко показывает, что все сервисы могут вернуться в случае соблюдения законов», — резюмировал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что это касается Telegram, YouTube и сервисов Meta*. К слову, в Кремле всегда называли причины блокировки популярных сервисов — несоблюдение российского законодательства.

Roblox выполнила требования российского законодательства по безопасности пользователей и снова доступна в РФ. Вчера Минцифры сообщили, что популярная компьютерная игра работает без ограничений на территории России.

*— корпорация, признанная на территории РФ экстремисткой и запрещена.