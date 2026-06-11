Коц: Запад мог разрешить Киеву применять оружие по территории России Фото: REUTERS.

Западные страны могли разрешить Украине атаковать объекты в России любым оружием, заявил военкор KP.RU Александр Коц в Telegram после удара ВСУ по Чебоксарам.

«Судя по всему, Киеву дали «зеленый свет» на применение любых видов оружия по любым объектам на российской территории», — резюмировал военный корреспондент у себя в блоге.

Коц подчеркнул, что необходимо осознать тот факт, что тыловых районов в России больше нет. По его словам, таких обстрелов будет все больше. Коц напомнил, что ракета «Фламинго» ВСУ способна лететь на 3000 км, достигая Сибири, и несёт боевую часть весом 1000 кг для нанесения значительного урона.

Ранее KP.RU рассказал о последствиях атаки ВСУ на Чебоксары. Глава Чувашии Олег Николаев заметил, что киевский режим мог вести огонь ракетами «Фламинго» из Николаевской области или подконтрольной ВСУ Херсонской области.