Глава Чувашии рассказал о ракетной атаке на Чебоксары, в городе перекрыты дороги Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Чебоксары вновь подверглись ракетной атаке, сообщил утром 10 июня глава Чувашии Олег Николаев в своем канале в мессенджере «Макс». Число поврежденных объектов инфраструктуры уточняются.

В настоящий момент власти принимают меры для обеспечения безопасности жителей и поддержания правопорядка. Мэр Чебоксар Станислав Трофимов добавил, что в городе временно перекрыты дороги. Ограничения движения действуют как для пешеходов, так и для автотранспорта. Николаев призвал граждан сохранять спокойствие и соблюдать бдительность. Опасность сохраняется.

В среду ракетная опасность была введена в Пензенской области. Специальный режим действовал на территории региона с 04:40 до 06:30 10 июня. Пострадавших и разрушений при атаке нет. Помимо этого ракетная опасность была объявлена во всех регионах Уральского федерального округа.

Также 10 июня атака беспилотников была совершена на Ростовскую область. В Миллеровском районе обломки дрона упали на территорию гражданского объекта. Власти сообщают об эвакуации жителей частных домов и подопечных дома престарелых.