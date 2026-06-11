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НовостиВ мире11 июня 2026 6:54

КСИР объявил о начале операции против США на Ближнем Востоке

Были поражены 18 целей, связанных с военным присутствием США на Ближнем Востоке
Елизавета КУЗНЕЦОВА
КСИР объявил о начале операции против объектов США на Ближнем Востоке

КСИР объявил о начале операции против объектов США на Ближнем Востоке

Фото: REUTERS.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о начале первой фазы наступательных действий с применением ракет и беспилотных летательных аппаратов после ударов США по югу Ирана. Об этом передает иранское агентство Mehr.

Как сообщается, в ходе двух волн ударов были поражены 18 целей, связанных с военным присутствием США на Ближнем Востоке. В числе атакованных объектов названы авиабазы «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, а также база «Шейх Иса» в Бахрейне.

Агентство Nour News также сообщает об ударе по американской базе «Харир» на севере Ирака. Кроме того, по данным государственного телевидения Ирана, с использованием беспилотников были атакованы силы Пятого флота Военно-морских сил (ВМС) США, базирующиеся в Бахрейне.

Напомним, Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в ночь на четверг, 10 июня, объявило об ударах по Ирану по приказу президента Дональда Трампа. После этого американский лидер угрожал бомбить Иран, если Тегеран не примет сделку. Но позже пообещал прекратить бомбардировки якобы по просьбе Ирана.