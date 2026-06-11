Иран перекрыл Ормузский пролив 11 июня: что известно о новых атаках США по Тегерану

Al Jazeera: Иран закрыл Ормузский пролив Фото: REUTERS.

Иран перекрыл Ормузский пролив для всех судов. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные центрального штаба военного командования ВС Ирана «Хатам аль-Анбия».

«Высшее объединенное военное командование Ирана заявило, что Ормузский пролив закрыт, и любое судно, пытающееся пройти через него, будет подвергнуто обстрелу», — говорится в сообщении от 11 июня.

Тегеран также пригрозил атаковать любой корабль, который попробует пересечь пролив.

Иранские военные предупредили корабли в регионе: приближение к Ормузскому проливу сочтут пособничеством врагу. Иранский штаб «Хатам аль-Анбия» пригрозил США «решительным» и «сокрушительным» ответом на любую агрессию.

Со своей стороны, Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что проход судов через пролив осуществляется беспрепятственно в обоих направлениях. По его данным, коммерческие суда продолжают проходить через Ормузский пролив.

Напомним, что президент США Дональд Трамп после нанесения ударов заявил для Fox News: если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном, то Америка разбомбит Иран «к чертовой матери» в ночь на пятницу. Однако, по данным телеканала, вскоре после этого он пообещал прекратить бомбардировки — якобы по просьбе иранской стороны.

В ночь на четверг, по данным агентства Mehr, между ВС Ирана и США вспыхнули бои в Персидском заливе. Взрывы тогда слышали на островах Хенгам и Кешм.

До этого CENTCOM объявило об ударах по Ирану по приказу главы Белого дома. Как сообщил журналист Axios Барак Равид, американские военные атаковали военные объекты на юге исламской республики.

По данным иранских СМИ, ПВО работала на западе Тегерана и в городах Бендер-Аббас, Минаб, Мохр, Сирик, а также в провинции Фарс и портовом городе Ассалуйе.

Вечером перед этим глава Пентагона Пит Хегсет пообещал усиленные ночные удары по Ирану. А Трамп ранее обвинил Тегеран в затягивании на переговорах и пригрозил масштабными атаками по ключевым объектам страны.

На днях советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Мохсен Резаи отметил, что переговоры между США и Ираном зашли в тупик, Трамп должен преодолеть это.