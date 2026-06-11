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НовостиОбщество11 июня 2026 6:55

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны, задержан агент СБУ

Фигурант дела действовал по указке украинских спецслужб
Людмила МИТРОХИНА
ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны, задержан агент СБУ

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны, задержан агент СБУ

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ предотвратила теракт против сотрудника Минобороны в Московском регионе, задержан иностранец, завербованный СБУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности РФ предотвращен террористический акт, планировавшийся украинскими спецслужбами в отношении военнослужащего одного из подразделений Министерства обороны РФ», — сообщили в ЦОС.

ФСБ задержала иностранца 1990 года рождения, действовавшего по заданию украинских спецслужб для ликвидации российского военнослужащего в Московском регионе.

Ранее KP.RU сообщил, что украинские спецслужбы стараются завербовать россиян для осуществления преступной деятельности. Недавно стало известно, что сотрудники ФСБ предотвратили теракт на железной дороге в Краснодарском крае.