Украина увеличила расходы на оборону до рекордного уровня в 2026 году Фото: Олег ТЕРЕЩЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Украина увеличивает расходы на оборону и безопасность на 34,6 миллиарда долларов. Об этом сообщает издание Kyiv Post. Как заявила премьер-министр Юлия Свириденко, общие расходы на безопасность и оборону в 2026 году достигнут рекордной отметки в 97,6 млрд долларов.

Отмечается, что в эту сумму входят 51 млрд долларов на вооружение и военную технику, более 32,2 млрд долларов на военнослужащих и 887 млн долларов на планы повышения устойчивости региона

По её словам, дополнительные ресурсы стали возможны благодаря финансовой поддержке Европейского союза в размере 90 млрд евро, а также другим программам поддержки.

Ранее сайт KP.RU писал, что Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с Евросоюзом на сумму до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы. За принятие документа проголосовали 298 народных депутатов.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Украины не хочет завершения конфликта. Киевский режим под руководством Зеленского держится у власти только за счет боевых действий и не сможет удержать позиции при наступлении мира.