СК рассказал подробности о водителе автобуса, насмерть сбившем четырех человек в Екатеринбурге

СК: водитель автобуса, насмерть сбивший людей в Екатеринбурге, выехал на красный Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Водитель автобуса, сбивший людей в Екатеринбурге, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП, в котором погибли четыре человека, сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

«По версии следствия, подозреваемый водитель, управляя маршрутным автобусом, совершил выезд на перекресток на запрещающий сигнал светофора, что и спровоцировало ДТП», – сказано в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 10 июня на пересечении улиц 8 Марта и Малышева. Автобус маршрута № 81 проехал на красный свет и столкнулся с Lifan, после чего врезался в толпу на тротуаре и храм Большой Златоуст. В результате погибли две женщины, мужчина и ребенок, еще пять человек серьезно пострадали. Возле места аварии установлен мемориал.

Как писал сайт KP.RU, водитель был трезв, но ранее имел шесть нарушений ПДД в Санкт-Петербурге. На него завели дело по статье 264 УК РФ, ему грозит до семи лет тюрьмы. Директор транспортной компании также обвинен по статье 238 УК РФ, ему грозит до 10 лет. Следствие требует их ареста.