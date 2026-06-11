Российские силы ПВО над Севастополем сбили 33 дрона ВСУ, есть пострадавшие Фото: REUTERS.

В Севастополе ночью повреждены десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и автомобили из-за атак ВСУ. Всего российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона над регионом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», — резюмировал глава региона.

Позже он сообщил, что одна местная жительница получила осколочные ранения брюшной полости. Отмечается, что ее осмотрели медики и приняли решение о госпитализации.

Ранее KP.RU сообщил, что всего российские силы ПВО в ночь на 11 июня уничтожили 330 украинских дронов над территорией страны. Также беспилотники сбивали над территорией Черного и Азовского морей.