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НовостиПроисшествия11 июня 2026 7:16

Российские силы ПВО над Севастополем сбили 33 дрона ВСУ, есть пострадавшие

У одной местной жительницы осколочные ранения брюшной полости
Людмила МИТРОХИНА
Российские силы ПВО над Севастополем сбили 33 дрона ВСУ, есть пострадавшие

Российские силы ПВО над Севастополем сбили 33 дрона ВСУ, есть пострадавшие

Фото: REUTERS.

В Севастополе ночью повреждены десять многоэтажек, пять частных домов, кафе и автомобили из-за атак ВСУ. Всего российские системы ПВО сбили 33 украинских дрона над регионом. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала информацию о точечных повреждениях в восьми многоквартирных домах в Гагаринском районе и в двух на Корабельной стороне: люди сообщили о разбитых окнах и повреждениях балконов», — резюмировал глава региона.

Позже он сообщил, что одна местная жительница получила осколочные ранения брюшной полости. Отмечается, что ее осмотрели медики и приняли решение о госпитализации.

Ранее KP.RU сообщил, что всего российские силы ПВО в ночь на 11 июня уничтожили 330 украинских дронов над территорией страны. Также беспилотники сбивали над территорией Черного и Азовского морей.