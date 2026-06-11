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НовостиПроисшествия11 июня 2026 4:38

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 330 дронов ВСУ над регионами страны

ВС РФ отразили массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Российские средства ПВО уничтожили за ночь 330 дронов ВСУ над регионами страны

Российские средства ПВО уничтожили за ночь 330 дронов ВСУ над регионами страны

Фото: REUTERS.

Средства противовоздушной обороны России за ночь 11 июня уничтожили 330 украинских БПЛА над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что кроме регионов России, вражеские беспилотники сбивали над акваториями Черного и Азовского морей.

Сутками ранее, напомним, в оборонном ведомстве сообщили, что средства ПВО за сутки 9 июня сбили 4 крылатые ракеты ВСУ «Фламинго» и 766 БПЛА.

Кроме того, Вооруженные силы РФ поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах ВСУ.

Вместе с тем, 10 июня ВСУ ударили по музею-панораме «Оборона Севастополя». Это, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ставит Киев в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни.

Помощник президента Владимир Мединский также назвал фашистами атаковавших музей «Оборона Севастополя».