Миллионы рублей за автографы Чехова и Толстого: сколько стоят подписи великих писателей

Эксперт магазина антикварных книг «Абельбукс» Виктория Куприянова Фото: Личный архив.

Стоимость автографов писателей Федора Достоевского, Антон Чехова и Льва Толстого начинается от трех миллионов рублей. Об этом KP.RU рассказала эксперт магазина антикварных книг «Абельбукс» Виктория Куприянова.

По её словам эти подписи могли быть оставлены не только на книгах, но и на фотографиях, которые в их эпоху уже появились. Кроме того, тот или иной классик время от времени может становиться более актуальным.

«Несколько лет назад началась мода на Чехова. На рынке тогда появились два-три очень дорогих экземпляра с провенансом, с экспертизами даже. Затем пошло какое-то количество вещей похуже, подешевле, но тоже подлинников. А следом, из-за большого интереса к фигуре, начали появляться и варианты очевидно поддельные», - рассказала Куприянова.

Также она подчеркнула, что большую ценность на автографы факт, что того же Чехова на рынке больше не станет. По понятным причинам автографов писатель больше не дает.

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