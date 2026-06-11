Автограф Кандинского продают за 3,5 млн рублей, а росчерк Трампа оценили «всего» в 120 тысяч: сколько стоят подписи знаменитостей

Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Недавно в Москве отшумел книжный фестиваль «Красная площадь». Подсчитали, что за четыре дня его посетили около полумиллиона (!) человек. Любители чтения гуляли между стендами издательств, рассматривая новинки и скупая понравившееся, посещали встречи с писателями (таковых было более 500!), а потом непременно брали у них автографы. Росчерки авторов разной степени крутости унесли с собой десятки тысяч человек. И вот отсюда для некоторых из этих автографов начинается некий отсчет.
Спустя десятилетия может оказаться, что кто-то из писателей, подписавших книгу, станет классиком. И тогда несколько движений шариковой ручки на бумаге могут стать «золотыми». Ну, или по крайней мере, очень ценными.
Примерно так я рассуждал, держа в дрожащих руках брошюрку на полсотни страничек. Старая, характерно пахнущая бумага. Но есть одна важная деталь: книжица эта стоит, как небольшая квартирка в каком-нибудь подмосковном Дмитрове - 3,5 миллиона рублей. А все потому что на титульном листе сто с лишним лет назад было выведено не слишком разборчивым почерком: «Акиму Ипатовичу Кондратьеву с сердечным приветом Кандинский Сент. 1921». Кто такой этот товарищ Кондратьев (писатель и искусствовед 1920-1930-х) сейчас уже никто и не вспомнит. А вот человека, когда-то подписавшего ему книжку со своими репродукциями, знают все. Василий Кандинский – живописец, идеолог абстракционизма, работы которого теперь стоят целые состояния (в 2023-м картину «Церковь в Мурнау» продали на аукционе в Лондоне за 37,2 млн фунтов – 3,3 млрд рублей по курсу).
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
- Неужели подпись настоящая? – спрашиваю я.
Эксперт магазина антикварных книг «Абельбукс» Виктория Куприянова смотрит на меня с таким выражением, что даже стыдно становится за такой вопрос. В этом магазине на Садовой-Кудринской удалось собрать колоссальную коллекцию из сотен автографов знаменитостей разных эпох. И все это продается. Хотя большинство лотов могут себе позволить только по-настоящему богатые люди…
Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП
Виктория объясняет, что есть несколько путей поступления звездных автографов. Что-то магазин сам ищет и приобретает у коллекционеров. Что-то могут принести на продажу.
Среди экземпляров «Абельбукса» мне попался в руки томик рассказов «Чекисты», выпущенный в 1970-е к 60-летию ВЧК-КГБ. Дарственную надпись на эрзаце некоему гражданину оставил… Юрий Андропов. На тот момент – руководитель главной советской спецслужбы, который позже, после смерти Брежнева, полтора года занимал пост Генсека ЦК КПСС. Самих «Чекистов» можно купить в букинисте за 1 тысячу рублей, а вот издание с автографом Андропова оценивают в полмиллиона!
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
- Стоимость зависит от доступности лица, которое его оставило, насколько часто или редко он вообще мог кому-то подписать, - объясняет Виктория Куприянова. – Очевидно, что был ограниченный круг людей, которые могли попросить Андропова подписать книгу. Это явно товарищи из ближнего круга, коллеги. В последние годы к подобным автографам силовиков и государственных деятелей советской эпохи возник интерес.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Эксперт уточняет, что раньше – даже еще в первой половине 20 века - не было такого явления, как автограф-сессии. Получить росчерк известного человека было намного сложнее.
- Поэтому более старые автографы чаще всего адресованы тоже очень известным людям – близким приятелям, товарищам, коллегам и так далее. Как правило, чем старше автограф, тем с большей точностью можно установить, кому он был адресован. Например, у нас есть Иван Шмелев (русский писатель и мыслитель, после революции эмигрировал во Францию, поддержал нападение фашистов на СССР, - Авт.) – автограф на каждой из книг двухтомника. Шмелев тоже не был любителем подписывать книги. Мог это сделать только кому-то из очень хороших знакомых. Дарственная подпись на этих книгах адресована писательнице Ольге Бредиус-Субботиной, с которой Шмелев состоял в переписке. Причем, в тексте автор поздравляет ее с Пасхой.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Конечно, один из самых важных вопросов для рынка покупки-продажи автографов – идентификация.
- Как правило, такие вещи попадают в продажу из крупных коллекций и имеют подтвержденное происхождение. Самые дорогие позиции, стоимостью от 1 миллиона и выше, принято проверять через специалистов – опытных антикваров или почерковедов.
- Вы сталкивались с попытками подделать автографы известных людей?
- Конечно. Иногда такое приносят. Или на рынке в открытой продаже могут возникать сомнительные экземпляры. Поэтому специалисты и опытные коллекционеры автографы, конечно же, тщательно изучают. Все сомнения трактуются в пользу того, что этот вариант брать не стоит. Не всегда сразу видно, что перед тобой подделка. Иногда нужно потратить время на изучение, обратиться за консультацией.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
- История происхождения автографа всегда должна быть понятна? Покупателю обязаны точно сказать, где и когда была сделана эта надпись?
- Как правило, нет. Но если это известно – очень хорошо. Например, на книгах второй половины 20 века авторы иногда писали не только точную дату, когда был поставлен автограф, но и место. Например, название города. Иногда можно попытаться проверить, где тот или иной человек мог находиться в этот день и подписать эту книгу. Это могла быть какая-то публичная лекция или другое мероприятие.
- Эта информация делает автограф дороже?
- Принципиально – нет. Просто позволяет понять обстоятельства, в которых был взят автограф.
По словам Виктории, стоимость автографов Федора Достоевского, Антон Чехова и Льва Толстого обычно начинается от 3 миллионов рублей. Причем, эти подписи могли быть оставлены не только на книгах, но и на фотографиях, которые в их эпоху уже появились. Причем, время от времени тот или иной классик может вдруг становится более актуальным.
- Например, несколько лет назад началась мода на Чехова. На рынке тогда появились два-три очень дорогих экземпляра с провенансом (подтвержденной историей происхождения, - Авт.), с экспертизами даже. Затем пошло какое-то количество вещей похуже, подешевле, но тоже подлинников. А следом, из-за большого интереса к фигуре, начали появляться и варианты очевидно поддельные. Кто-то чего-то вместо Антона Павловича написал и пытался выдать за его руку… Большую ценность на автографы классиков формирует факт, что того же Чехова на рынке больше не станет. По понятным причинам автографов писатель больше не дает.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Интересно, что автографы нынешние мировые знаменитости по сравнению с русскими классиками стоят почти «копейки». Несколько линий, сделанных действующим президентом США Дональдом Трампом фломастером на открытке, обойдутся в 120 тысяч рублей, а подписи популярных голливудских актеров в среднем оценивают в 20-30 тысяч. (См. «Конкретно»).
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
- Это обусловлено тем, что получить к ним доступ не так уж тяжело. Эти автографы везут, в-основном, из других стран. На Западе существует целая индустрия людей, которые ходят по встречам с известными актерами, музыкантами, берут у них автографы, а потом продают их через интернет.
- Кто-то сейчас прочтет эту статью и вспомнит: о, а у меня же есть автограф современного российского актера или писателя! С точки зрения инвестиций коллекционирование автографов наших современников может иметь коммерческую ценность через сколько-то десятилетий?
- Все очень индивидуально. Какие-то автографы могут внезапно стать ценными и в течение двух-трех лет. Но есть ведь и очень непубличные российские знаменитости, которые ничего никому не подписывают. Например, писатель Виктор Пелевин. К нам пару раз обращались клиенты, которые искали его автографы. Однако на рынке их нет. Думаю, что книга с автографом Пелевина может стоить сотни тысяч рублей. А если человек попроще, к которому можно свободно подойти на мероприятии и взять автограф, это может стоить совсем немного – сотни, максимум несколько тысяч рублей. Куда дороже этот автограф будет стоить для его первого обладателя - как воспоминание.
Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП
Слова эксперта подтверждаются вариантами, которые можно найти на сайтах бесплатных объявлений. Например, автографы писателя Захара Прилепина на его книгах продают по цене от 1-2 тысяч рублей до 25 тысяч. Есть варианты с подписями Александра Проханова, Никаса Сафронова, Константина Райкина (по 10 тысяч рублей), Юрия Полякова, Эдварда Радзинского, Станислава Садальского (по 4-4,5 тысяч). Автографы популярных актеров калибра Сергея Безрукова и Константина Хабенского можно приобрести от 500 до 8 тысяч рублей.
ВОПРОС - РЕБРОМ
Виктория Куприянова отмечает, что покупатели автографов известных людей делятся на несколько категорий.
- Кто-то приобретает для себя, потому что это росчерк его любимого автора. Приятно такую держать на полке и иногда показывать друзьям. Иногда что-то разово с такими целями берут даже люди, которые не являются собирателями подобных вещей. Кто-то покупает в подарок, чтобы вручить знакомому или родственнику, для которого данная книга и данный автор много значат. А есть и те, кто берут книги с автографами для инвестиционных целей, как некое вложение, которое со временем будет становится только дороже. Как раз это касается дорогих книг, стоимостью от миллиона и выше. Этим занимаются люди с очень большими доходами, книги для них просто становятся, так скажем, побочной инвестицией.
При этом серьезные коллекционеры автографов скупают вовсе не все подряд, а лишь экземпляры, связанные с той или иной тематикой.
- Например, это могут быть книги, подписанные поэтами-шестидесятниками, символистами, футуристами или художниками-нонконформистами, - говорит эксперт. – Время от времени такие коллекции потомки продают целыми мини-библиотеками в несколько десятков томов. А то и несколько сотен.
КСТАТИ
3,5 млн рублей – Василий Кандинский на книге «25 репродукций с картин 1902-1917 гг» (издание 1918 года).
2,5 млн – Исаак Бабель на своем первом прижизненном сборнике рассказов «Конармия» (1926).
1,8 млн – архитекторы Алексей Щусев и Александр Дмитриев на Ежегодниках Московского архитектурного общества (1909-1930).
1,5 млн – Эрих Мария Ремарк на первом американском издании романа «Время жить и время умирать».
1,5 млн – Илья Ильф на издании «Золотого теленка» (1934).
КОНКРЕТНО
Кто почем
Юрий Андропов – 500 тыс. руб.
Леонид Брежнев, Никита Хрущев – 75 тыс. руб.
Михаил Горбачев – 35 тыс. руб.
Алексей Маресьев (на книге «Повесть о настоящем человеке») – 550 тыс. руб.
Георгий Жуков – 250-350 тыс. руб.
Семен Буденный – 65 тыс. руб.
Михаил Булгаков – 1,2 млн руб.
Сергей Довлатов – 850-950 тыс. руб.
Иван Бунин – 750 тыс. руб.
Юлиан Семенов – 35-350 тыс. руб.
Михаил Шолохов – 125-150 тыс. руб.
Аркадий Стругацкий, Владимир Гиляровский – 90 тыс. руб.
Рэй Брэдберри, Жорж Сименон – 150 тыс. руб.
Иосиф Бродский – 750-950 тыс. руб.
Борис Пастернак – 400-550 тыс. руб.
Белла Ахмадуллина – 50-350 тыс. руб.
Андрей Вознесенский – 25-65 тыс. руб.
Тото Кутуньо, Джо Дассен – 35 тыс. руб.
Ricchi e Poveri, Мирей Матье – 25 тыс. руб.
Дмитрий Шостакович – 120-385 тыс. руб.
Арам Хачатурян – 40 тыс. руб.
Георгий Данелия – 185 тыс. руб.
Фаина Раневская – 40-125 тыс. руб.
Станислав Говорухин – 120 тыс. руб.
Марк Захаров, Иннокентий Смоктуновский – 55 тыс. руб.
Альфред Хичкок – 175 тыс. руб.
Чарли Чаплин – 125 тыс. руб.
Марлен Дитрих – 120 тыс. руб.
…Ален Делон – 45 тыс. руб.
Деми Мур, Микки Рурк, Клаудиа Кардинале – 35 тыс. руб.
Жерар Депардье, Роберт Родригез, Наоми Уотс, Эмма Стоун – 25 тыс. руб.
Стивен Бушеми – 9 тыс. руб.
Николай Пржевальский – 350 тыс. руб.
Андрей Туполев – 250 тыс. руб.
Владимир Вернадский – 250 тыс. руб.
Александр Яковлев («папа» самолетов «Як») – 125 тыс. руб.
Илья Репин – 120 тыс. руб.
Валерий Харламов – 150 тыс. руб.
Эдуард Стрельцов – 75-125 тыс. руб.
Лев Яшин – 75-125 тыс. руб.
Андрей Тарковский Анатолию Солоницыну – 750 тыс. руб.
Михаил Жванецкий Михаилу Горбачеву – 550 тыс. руб.
Юрий Олеша Валентину Катаеву – 450 тыс. руб.
Борис Заходер Корнею Чуковскому – 150 тыс. руб.
А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Известно, что незадолго до своей гибели основатель «Битлз» Джон Леннон раздал своим поклонникам несколько автографов. Это произошло днем 8 декабря 1980 года у дома в Нью-Йорке, где музыкант жил с Йоко Оно. Одним из подошедших к нему тогда фанатов оказался некий Марк Чепмен – он попросил Джона подписать конверт его новой пластинки «Двойная фантазия». Когда вечером того же дня Леннон и Йоко вернулись домой из студии, на улице Чепмен окликнул его и пять раз выстрелил из пистолета. Музыкант скончался на месте, а стрелок сбежал, обронив пластинку с автографом. Позже ее нашел случайный прохожий и передал полиции – так артефакт стал вещдоком. После расследования (Чепмен получил пожизненное и до сих пор сидит) нашедшему пластинку вернули.
В 2003 году мир облетела новость, что обладатель той самой «Двойной фантазии» выставил ее на торги. Начальную цену определили в $525 тысяч (15,7 млн рублей по курсу того времени). Однако лот так и не реализовали. В 2020-м пластинку пытались продать еще один раз - уже за $400 тысяч (по тогдашнему курсу – около 30 млн рублей). Однако фанаты «Битлз» потребовали, чтобы альбом-улику сняли с торгов, посчитав факт его продажи кощунством.
А вот автограф, оставленный Ленноном перед убийством другому поклоннику, в 2011-м все-таки продали. Правда, за более скромные $45 тысяч (1,3 млн рублей на тот момент).
Читайте также:
Новая версия: Скандал вокруг поддельных работ Эрнста Неизвестного - эхо дележки его наследства
Осторожно, букетчицы: Мошенники придумали новый способ обмана мужчин, идущих на первое свидание