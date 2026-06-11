ФСБ раскрыла детали подготовки покушения на военнослужащего в Москве

Готовившего покушение на военного иностранца отправляли в Молдавию на обучение Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная служба безопасности (ФСБ) опубликовала видео, из которого следует, что иностранец, готовивший покушение на военнослужащего в Москве, должен был вылететь в Молдавию, где его планировали обучить сборке взрывного устройства.

На кадрах злоумышленник рассказал, что три года нелегально проживал в Испании, так как находился в розыске у себя на родине. Он сам связался с СБУ через Telegram и предложил услуги в обмен на европейские документы.

По прибытии в Москву иностранец забрал в лесополосе пистолет Макарова с глушителем, получил фото и адрес жертвы. После неудачной попытки покушения на военнослужащего куратор приказал задержанному вылететь в Молдавию для обучения сборке взрывчатки.

11 июня в Московском регионе был предотвращен теракт в отношении сотрудника Минобороны. Задержан иностранец. По данным ФСБ, злоумышленник 1990 года рождения действовал по заданию СБУ для ликвидации российского военнослужащего.