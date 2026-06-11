ВСУ с помощью дронов атаковали спасателей в ЛНР Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ атаковали спасателей в Сватове ЛНР с помощью беспилотников, повреждена автоцистерна, пострадавших нет. Об этом говорится в сообщении от МЧС.

«Вчера в результате атаки вражеского БПЛА в г. Сватово произошло возгорание. К месту были направлены силы и средства МЧС России. Во время тушения произошла повторная атака, направленная на автоцистерну», — говорится в сообщении от ведомства в официальном канале в «Максе».

В результате обстрела был поврежден автомобиль: осколками повреждены цистерна, кабина и кузов. Личный состав успел укрыться, пострадавших нет, подчеркивается в ведомстве.

В ночь на 11 июня всего над территорией России было уничтожено более 300 беспилотников. ВСУ пытались атаковать разные регионы страны. При этом наносили удары по гражданской инфраструктуре. Сообщается, что в Севастополе пострадала женщина, у нее осколочные ранения брюшной полости.