Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung заявил, что для достижения мира на Украине необходимо принять реалистичное решение, которое уже находится на столе.

По его словам, если Украина его примет, мир наступит немедленно. Дмитриев выразил надежду, что европейские страны также займут более реалистичную позицию, отметив, что позиция России ясна и последовательна. Он также подчеркнул, что даже Зеленский, по его данным, понимает, в чем заключается позиция США и России, включая возможные гарантии безопасности в обмен на уход из Донбасса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прежде напомнил, что позиция России по урегулированию конфликта на Украине по итогам саммита на Аляске осталась той же. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что достижение мира — не быстрый процесс, а долгая дорога, полная трудных деталей. По его словам, украинское урегулирование слишком сложное, и выход на мирное соглашение потребует много времени.