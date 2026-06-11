UKMTO: пожар вспыхнул на танкере у берегов Омана Фото: REUTERS.

На танкере, находящимся примерно в 21 километрах к северо-востоку от портового города Сохар, Оман, возник пожар. Об этом в четверг, 11 июня, сообщила Британская организация по координации морской торговли (UKMTO).

По данным местных властей, пожар возник в машинном отделении танкера. Экипажу и судну была оказана необходимая поддержка.

На данный момент сообщений о загрязнении окружающей среды или разливе нефтепродуктов не поступало. Власти Омана продолжают расследование случившегося, выясняются причины возгорания и точные обстоятельства инцидента.

Напомним, 10 июня Британское управление морских торговых операций сообщало, что у побережья Омана горит танкер. Спасатели быстро прибыли на место происшествия и помогли эвакуировать экипаж. В результате пожара один человек пострадал, еще двое моряков числятся пропавшими без вести.