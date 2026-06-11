Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга увеличилось до шести Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Число пострадавших в ДТП в центре Екатеринбурга увеличилось до шести, среди них есть два пассажира автобуса. Об этом сообщает Госавтоинспекция города в своем Telegram-канале.

«Пострадали четыре пешехода и два пассажира. Бригадой скорой пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают всю необходимую помощь», - говорится в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 10 июня на перекрестке улиц 8 Марта - Малышева у Храма «Большой Златоуст». Там автобус врезался в машину и въехал в толпу людей. Погибли четыре человека. Позднее силовикам удалось установить, кто погиб в страшной аварии в центре Екатеринбурга. Среди погибших есть ребенок.

Сайт KP.RU также писал, что жители Екатеринбурга несут к месту смертельного дорожно-транспортного происшествия цветы и игрушки. Кроме того, в одном из храмов города будут поминать ушедших и молиться о выздоровлении пострадавших.