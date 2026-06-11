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НовостиОбщество11 июня 2026 8:10

Роспотребнадзор создает диагностический набор для антител к эболавирусу

В Кампале продолжается совместная разработка диагностического набора для выявления антител к эболавирусу Бундибуджио, заявили в Роспотребнадзоре
Вениамин ЗАХАРОВ
Роспотребнадзор создает диагностический набор для антител к эболавирусу

Роспотребнадзор создает диагностический набор для антител к эболавирусу

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Роспотребнадзор разрабатывает диагностический набор для выявления антител к эболавирусу Бундибуджио. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Специалисты ведомства ранее одними из первых прибыли в Уганду для оказания помощи местным коллегам по недопущению дальнейшего распространения лихорадки Эбола.

"В Кампале продолжается совместная разработка диагностического набора для выявления антител к эболавирусу Бундибуджио", - говорится в сообщении.

Несколькими днями ранее группа российских специалистов также прибыла также в Республику Конго, куда были доставлены российские тесты и реагенты для ПЦР-диагностики вируса Бундибуджио.

Ранее KP.RU писал, что Роспотребнадзор подтвердил эффективность российских тестов для диагностики Эболы в реальных условиях. Россия поставляла в Уганду свои разработки в этой сфере.