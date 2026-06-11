Аксаков спрогнозировал снижение ключевой ставки в июне Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Центробанк РФ снизит ключевую ставку до 14% на ближайшем заседании совета директоров, для этого у регулятора будут веские основания. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, главным фактором при определении уровня ставки для Центробанка РФ остается инфляция. Аксаков отметил, что, несмотря на незначительный рост цен на 0,07% за последнюю неделю, две предыдущие недели демонстрировали отрицательные темпы. В совокупности за три недели динамика остается отрицательной, что дает регулятору повод для смягчения денежно-кредитной политики.

«Шаг в 0,5 процентного пункта себя оправдывает, поскольку дает такой сигнал, что ЦБ все контролирует, но при этом не делает резких шагов для того, чтобы не простимулировать инфляционную спираль», — сказал он в интервью РИА Новости.

Депутат также обратил внимание на тренд на замедление инфляции, в связи с чем не исключил и более смелого шага со стороны Центробанка РФ — сразу на 1 процентный пункт.

Немногим ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал снижение ключевой ставки. Глава государства также обратил внимание на снижении инфляции.

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