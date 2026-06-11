В российском ЦИК заявили о нарушениях на выборах в Армении: подробности

Глава ЦИК Элла Памфилова Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Члены ЦИК России, следившие за выборами в Армении, зафиксировали множество нарушений. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Нарушений на выборах в Армении было много. Мы с коллегами это обсудили», — резюмировала глава ЦИК РФ в четверг, 11 июня.

Глава ЦИК сообщила, что члены Центризбиркома Павел Андреев и Людмила Маркина участвовали в качестве международных наблюдателей. По возвращении они подробно рассказали о ходе выборов.

Ранее KP.RU сообщил, что Кремль пока воздержался от оценки выборов в Армении. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Москве получали сигналы о нарушении выборов в Армении. В МИД РФ отметили, что парламентские выборы в Армении прошли в атмосфере давления на избирателей и на оппозиционных политиков.