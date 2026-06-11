Пашинян о возможном решении ОДКБ по Еревану: «Вынуждены принять во внимание»

Пашинян: Армения учтет возможное решение ОДКБ об исключении из организации Фото: REUTERS.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в случае принятия странами-членами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) решения об исключении Армении из организации Ереван будет вынужден принять это решение во внимание.

«Я знаю, что есть механизм исключения из ОДКБ, он действует. Если страны-участницы примут решение исключить Армению, мы вынуждены будем принять это решение во внимание — делать нам больше нечего», — сказал он.

Глава армянского правительства отметил, что вопрос дальнейшего взаимодействия Армении с ОДКБ остается предметом обсуждения на фоне продолжающихся разногласий между Ереваном и организацией.

Накануне в Совбезе предупредили Ереван о последствиях выхода страны из ОДКБ. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Алексей Шевцов отметил, что выход из такой организации вряд ли повысит безопасность Армении.