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НовостиПолитика11 июня 2026 8:50

Минобороны: ВС РФ «Геранью» поразили склад дронов ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили склад дронов ВСУ в Великом Бурлуке
Анастасия СУТОРМИНА
Минобороны: ВС РФ «Геранью» поразили склад дронов ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ «Геранью» поразили склад дронов ВСУ в Харьковской области

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы России поразили склад дронов Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Кадры поражения склада с беспилотными летательными аппаратами ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА Герань в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области», — говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение объектам транспортной и энергетической инфраструктуры, которые используют Вооруженные сил Украины.

За сутки 7 июня, напомним, Вооруженные силы России поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Вооруженных сил Украины.