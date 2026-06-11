Пациенты смогут лишать премий главврачей через «Госуслуги»: что предложили в Госдуме

В Госдуме предложили оценивать работы врачей и больниц на «Госуслугах» Фото: Shutterstock.

В России может появиться единая система оценки качества медицинской помощи через портал «Госуслуги». С такой инициативой выступил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, направив официальное обращение министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко. Документ находится в распоряжении ТАСС.

По задумке ЛДПР, после каждого визита к врачу пациенты смогут выставить баллы медучреждению в приложении или на сайте. Оценивать предлагается доступность записи, время ожидания в очередях, вежливость персонала и общую эффективность лечения. Итоги голосования планируют публиковать ежеквартально в открытом доступе.

Кроме того, предусматривается прямая привязка «народного рейтинга» к зарплатам руководства. ЛДПР предлагает формировать не менее 30% премий главных врачей на основе оценок граждан. Если доля позитивных отзывов за квартал упадет ниже 50% или вырастет число обоснованных жалоб, руководителя поликлиники или больницы могут полностью лишить премиальных выплат. Кроме того, статистика повлияет на оценку работы министров здравоохранения регионов.

«Мнение пациентов сегодня недостаточно влияет на работу системы здравоохранения», — подчеркнул Слуцкий.

Сообщается, что механизмы реализации этой системы детально обсудят с экспертами и врачами на Всероссийском форуме пациентов 19 июня. По его итогам партия планирует сформировать пакет законодательных инициатив. Минздрав предложение пока не прокомментировал.

Тем временем на «Госуслугах» появится «тревожная кнопка» для жалоб на кибермошенников. Если пользователь подозревает атаку мошенников, он отправляет сигнал в систему «Антифрод», который затем передаётся в банки и операторы связи.