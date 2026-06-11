Силы ПВО за сутки уничтожили почти 800 беспилотников ВСУ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили почти 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были уничтожены в ходе отражения атак на различных направлениях.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах украинской армии.