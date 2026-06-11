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НовостиПолитика11 июня 2026 9:12

Силы ПВО за сутки уничтожили почти 800 беспилотников ВСУ

Силы Черноморского флота уничтожили безэкипажный катер ВСУ
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Силы ПВО за сутки уничтожили почти 800 беспилотников ВСУ

Силы ПВО за сутки уничтожили почти 800 беспилотников ВСУ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили почти 800 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом в четверг, 11 июня, сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, дроны были уничтожены в ходе отражения атак на различных направлениях.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что силы Черноморского флота в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Вооруженные силы России поразили военно-морскую базу и склады боеприпасов и горючего, используемые в интересах украинской армии.