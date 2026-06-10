Минобороны: ВС России поразили военно-морскую базу и склады ВСУ Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска нанесли удары по военно-морской базе, а также по складам боеприпасов и горючего, используемым Вооруженными силами Украины. Об этом 10 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, поражены места хранения, подготовки и запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего радиуса действия, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 148 районах.

За прошедшие сутки силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре крылатые ракеты ВСУ "Фламинго", а также 766 беспилотников и 14 управляемых авиабомб.

Ранее KP.RU писал, что военнослужащие за сутки 7 июня поразили склады боеприпасов и горючего, а также объекты транспортной и энергетической инфраструктуры ВСУ. Кроме того, по данным Минобороны, тогда же российские системы ПВО сбили 634 украинских беспилотника.