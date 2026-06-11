ВС РФ за сутки поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры ВСУ Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Вооруженных сил Украины. Об этом 11 июня сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Российские войска нанесли удары в 142 районах, поразив склады боеприпасов и топлива ВСУ, объекты транспорта и энергетики, базы подготовки и запуска дальних дронов, а также лагеря украинских боевиков и наемников, передали в Минобороны РФ.

Помимо этого, силы Черноморского флота РФ в юго-западной части Черного моря уничтожили безэкипажный катер киевского режима. Всего за сутки средства противовоздушной обороны России сбили почти 800 украинских беспилотников Украины самолетного типа, сообщило военное ведомство РФ.

Ранее военные РФ поразили склад беспилотников ВСУ в районе населенного пункта Великий Бурлук в Харьковской области. Удар по объекту, где хранились дроны противника, нанесли специалисты войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань».