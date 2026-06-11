"Победа" корректирует расписание полетов в связи с введенными ограничениями Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Авиакомпания "Победа" корректирует расписание в связи с временными ограничениями в аэропортах юга России. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

"В связи с вводом временных ограничений на вылет и прилет воздушных судов в аэропортах юга России, а также продолжительными закрытиями маршрутов в московской воздушной зоне, "Победа" вынужденно корректирует расписание полетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что часть рейсов на данный момент задержаны или отменены. При этом все службы работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить информирование и обслуживание клиентов в соответствии с авиационными правилами и стандартами. Кроме того в авиакомпании рекомендовали пассажирам заранее проверять статус рейсов через соответствующего бота.

Ранее сайт KP.RU писал, что российские авиакомпании готовы возобновить полёты на Ближний Восток в полном объёме. Авиакомпании учитывают официальные рекомендации МИД и Минэконом развития относительно поездок в ближневосточный регион.