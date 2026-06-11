Верховный суд признал законным приговор опекуну Наумовой, убившей приемного сына

Вероника Наумова так и не признала вину Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Верховный суд России признал законным приговор опекуну из Екатеринбурга Веронике Наумовой, осужденной на 24 года колонии за убийство 5-летнего приемного сына Далера. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Наумова так и не признала свою вину, она просила Верховный суд назначить новую экспертизу для установления причины смерти мальчика, однако кассационную жалобу отклонили.

Следствие установило, что в декабре 2022 года Наумова связала ребенка скотчем, избила обувной ложкой и утопила в ванне с холодной водой. После этого она сложила тело Далера в позу эмбриона, спрятала в спортивной сумке и вынесла в гараж неподалеку от квартиры. Труп пролежал там семь месяцев. Женщина маскировала неприятный запах кофейными зернами и заставила детей покрасить бокс.

В конце июня 2023 года, когда к ней должна была прийти сотрудница опеки, Наумова заявила о «пропаже» мальчика. Три дня его искали сотни волонтеров и силовиков, но на повторном допросе опекунша раскололась и указала место, где лежало тело.

Ранее KP.RU писал, что в Новосибирске пожилые супруги задушили собственного 45-летнего сына. По данным следствия, причиной убийства на почве длительных неприязненных отношений стало аморальное поведение мужчины.