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НовостиПроисшествия11 июня 2026 9:42

Два человека погибли и 7 ранены в Запорожской области из-за атак ВСУ за сутки

ВСУ 18 раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области, сообщил Балицкий
Вениамин ЗАХАРОВ
Два человека погибли и 7 ранены в Запорожской области из-за атак ВСУ за сутки

Два человека погибли и 7 ранены в Запорожской области из-за атак ВСУ за сутки

Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в МАХ.

"За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА на населенные пункты Запорожской области. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний", - сообщил он.

По словам Балицкого, два человека погибли. В селе Новоукраинка Куйбышевского муниципального округа от осколочных ранений после атаки дрона в больнице скончались двое местных жителей - мужчины 1965 и 1974 года рождения.

Ранее губернатор также заявлял, что в Запорожской области ввели ограничения на перевозки организованных групп детей. Балицкий отметил, что данное решение связано с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области.