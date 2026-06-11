Два человека погибли и 7 ранены в Запорожской области из-за атак ВСУ за сутки Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 18 раз за сутки атаковали населенные пункты Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем канале в МАХ.

"За прошедшие сутки зафиксировано 18 фактов целенаправленных атак вражеских БПЛА на населенные пункты Запорожской области. Пострадали семь человек, из них один несовершеннолетний", - сообщил он.

По словам Балицкого, два человека погибли. В селе Новоукраинка Куйбышевского муниципального округа от осколочных ранений после атаки дрона в больнице скончались двое местных жителей - мужчины 1965 и 1974 года рождения.

Ранее губернатор также заявлял, что в Запорожской области ввели ограничения на перевозки организованных групп детей. Балицкий отметил, что данное решение связано с текущей оперативной обстановкой на территории Запорожской области.