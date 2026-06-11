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НовостиПолитика11 июня 2026 9:49

В Кремле прокомментировали ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: РФ призывает США и Иран вернуться к переговорам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Песков: РФ призывает США и Иран вернуться к переговорам

Песков: РФ призывает США и Иран вернуться к переговорам

Фото: REUTERS.

Россия призывает Соединенные Штаты и Иран проявлять сдержанность и вернуться к дипломатическому диалогу. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Накануне Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о первой фазе наступательных действий с применением ракет и беспилотников после ударов США по югу страны. В ходе двух волн атак поражены 18 целей США на Ближнем Востоке, включая авиабазы «Али ас-Салем» и «Ахмад аль-Джабер» в Кувейте, «Шейх Иса» в Бахрейне и база «Харир» в Ираке.

Это произошло после того, как Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило об ударах по Ирану по приказу президента Дональда Трампа.