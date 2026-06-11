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НовостиПолитика11 июня 2026 9:44

В Кремле прокомментировали планы ЕС ввести санкции против банков РФ

Песков: ситуация в банковском секторе в РФ стабильная
Людмила МИТРОХИНА
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: REUTERS.

В Кремле прокомментировали планы Евросоюза ввести санкции против банков России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация вполне стабильная и контролируемая. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на пресс-конференции.

«Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой.

Также Песков подчеркнул, что нахождение под санкциями не мешает банкам получать большую прибыль и развиваться. До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции вредят больше их авторам, чем России.