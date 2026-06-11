В Кремле прокомментировали планы ЕС ввести санкции против банков РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

В Кремле прокомментировали планы Евросоюза ввести санкции против банков России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуация вполне стабильная и контролируемая. Об этом он рассказал во время общения с журналистами на пресс-конференции.

«Только вчера на совещании с правительством президент говорил о том, что, несмотря на имеющиеся определенные трудности, определенные тенденции, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением, все-таки ситуация абсолютно стабильная и абсолютно контролируемая», — резюмировал представитель Кремля в разговоре с прессой.

Также Песков подчеркнул, что нахождение под санкциями не мешает банкам получать большую прибыль и развиваться. До этого президент РФ Владимир Путин отметил, что санкции вредят больше их авторам, чем России.