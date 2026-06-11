Лавров обсудит с главой МИД Бахрейна ситуацию в Ормузском проливе Фото: REUTERS.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о планах обсудить с главой внешнеполитического ведомства Бахрейна Абдель Латыфом бен Рашедом аз-Зайяни ситуацию в Ормузском проливе.

«Рассчитываю сегодня обсудить весь комплекс нашего двустороннего взаимодействия и подробно поговорить по наиболее значимым вопросам региональной повестки дня, включая ситуацию в Ормузском проливе», — сообщил Лавров.

Помимо региональной безопасности, министры намерены затронуть ключевые аспекты российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

Напомним, в четверг, 11 июня, Иран перекрыл Ормузский пролив для всех судов. Тегеран предупредил, что будет обстреливать проходящие суда, а также пригрозил атаковать корабли, приближающиеся к проливу, и предупредил США о «решительном» ответе на агрессию.