Bild: датские спецслужбы бьют тревогу из-за расширения российских военных баз

Датские спецслужбы выражают тревогу в связи с расширением российских военных баз вдоль границ Европы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Датские спецслужбы выражают тревогу в связи с расширением российских военных баз вдоль границ Европы. Об этом пишет немецкое издание Bild. Согласно новым спутниковым снимкам и разведывательным данным, Россия якобы значительно наращивает военное присутствие в Балтийском регионе, строит новые объекты и перебрасывает силы на север и в Прибалтику.

Европейские разведки и высокопоставленные офицеры НАТО предупреждают, что следующие один-три года считаются, мол, «абсолютно самыми опасными» с точки зрения потенциальной военной конфронтации. При этом альянс, по их оценкам, недостаточно подготовлен. Генерал-майор Дании Брайан Ниссен заявил, гипотетический конфликт может стать «вопросом существования» европейских демократий.

Москва неоднократно заявляла, что не вынашивает агрессивных планов в отношении стран Европы и НАТО, а все утверждения об обратном — голословны. Президент Владимир Путин подчеркивал, что Россия не собирается нападать на европейские государства. Глава МИД Сергей Лавров, в свою очередь, указывал, что Москва готова письменно зафиксировать гарантии отсутствия таких намерений.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что западные, и прежде всего европейские, политики «скрипят зубами» от осознания невозможности разделить Россию на части без ядерного коллапса цивилизации.