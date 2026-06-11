В Германии хотят запретить россиянам отдыхать в Европе

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Выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим хотят запретить в Германии. Об этом говорится в сообщении партии ХДС/ХСС в Европейском парламенте в соцсетях.
По их подсчетам, в 2025 году почти 500 тысяч российских граждан провели свой отпуск в Европе.
"Давно пора прекратить выдачу шенгенских туристических виз российским отдыхающим. Отдых в ЕС - это привилегия, а не право для граждан страны, которая ведет агрессивную войну на нашем континенте", - говорится в сообщении.
При этом ранее сайт KP.RU писал, что Россия проводит переговоры о полной взаимной отмене виз с четырьмя странами: Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом. Вице-премьер Сербии Александр Вулин также отмечал, что Белград не введет визы для россиян.