Путин: Выборы в Госдуму - важнейшее внутриполитическое событие в РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Выборы депутатов Государственной думы России - важнейшее внутриполитическое событие в РФ, на которое стоит обратить внимание каждому гражданину. Такое мнение высказал президент Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета безопасности.

«В сентябре пройдут выборы в парламент. <...> Это важнейшее внутриполитическое событие страны», - заявил президент.

Глава государства подчеркнул это, обсуждая с членами Совбеза меры предосторожности и обеспечения безопасности, которые необходимо принять в ходе думских выборов в России. С соответствующим докладом выступил перед собравшимися и президентом глава Министерства внутренних дел России Владимир Колокольцев, отчитавшийся о готовящихся ведомственных мероприятиях по защите граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что указ президента о назначении даты выборов в Госдуму будет подписан в срок.

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